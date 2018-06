Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una canzone che vende milioni di copie e fa il giro del mondo. È la storia di, hit senza tempo del 1983, cantata da Gazebo, al secolo Paul Mazzolini, che ha fatto ballare una generazione, attraversando tre decenni. Sono gli anni della Italo Disco, un boom durato qualche stagione, che ha lasciato una scia di meteore. Gazebo, invece, continua a comporre la sua musica, dieci album all’attivo, l’ultimo Italo by numbers è un omaggio all’epoca d’oro.«Un genere ballabile, nato in Italia ma cantato in inglese, in cui le sonorità inglesi alla Duran Duran, s’integravano con la melodia romantica italiana, usando i primi strumenti elettronici».«Era un prodotto diverso dalle canzoni inglesi, all’estero piaceva molto perché c’era un melodia nuova. Oggi continuo a suonarla in giro per il mondo perché fa parte della storia delle persone che rivivono in quella canzone momenti felici, amori, serate con gli amici».«È un disco ludico, fatto con strumenti analogici. Giocando ho rifatto Tarzan Boy dei Baltimore, Self control di Raf, Easy Lady di Spagna, così è nato l’omaggio all’unico genere musicale che abbiamo esportato nel mondo».«È dedicata al mio maestro di canto, l’ho rivisto dopo vent’anni, viveva da barbone in una roulotte, ma conservava un manifesto della Callas, che adorava. La storia, mi è rimasta dentro, ed ho scelto di cantarla in italiano».«Major e radio passano sempre gli stessi pezzi. Il talent è un treno veloce che non dà tempo di maturare ad un artista, che tornerà a zero, da dove è partito. È una formula che rende i ragazzi schiavi di questa meccanismo».«Ho cercato di scrollarmi quella canzone da subito, ma ci sono delle cose che sfuggono al nostro controllo. Sono comunque felice del percorso. Rimane la punta di diamante dal punto di vista commerciale, fa parte del mio bagaglio di artista».