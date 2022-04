Gabbani: «Vi racconto come si può riuscire a essere felici»

“Volevamo solo essere felici”. Un monito, una speranza, oggi più che mai. In questo mio nuovo lavoro che esce oggi, a due anni da “Viceversa”, affronto il tema della felicità. Non ho la presunzione di definirla, perché penso sia soggettiva e variabile. Quello che posso dire è dove riconosco una mia idea di felicità. Ognuno di noi sa cosa gli manca per essere felice e questo senso di appagamento è personale. Per qualcuno la felicità può essere il raggiungimento di un obiettivo, per altri è un picco emozionale legato a un evento nella vita. Per me, in tutta sincerità, la felicità sta nelle piccole cose e nel “qui e ora”. Quello che credo di aver capito è che la sua ricerca ci accomuna tutti. La felicità, per me, è qualcosa da vivere e non da aspettare. Noi occidentali abbiamo un’idea della felicità che consiste nell’inseguirla e nel vederla lontana e nel futuro, come fosse irraggiungibile. In una visione più orientale, invece, la felicità va cercata nel momento in cui viviamo. Quello che credo è che dobbiamo provare a sforzarci di essere felici provando a godere dell'attimo. C'è una canzone nel disco che è dichiaratamente pacifista, e che è “Peace and Love”. L'ho scritta in tempi non sospetti, prima che iniziasse la guerra in Ucraina e parla del porgere l’altra guancia in modo laico. Questa canzone, oggi, mi porta a pensare alla mia esperienza che ho vissuto nel 2017 a Kiev per l'Eurovision Song Contest. E' stata una bellissima esperienza, praticamente irripetibile, in cui sono potuto entrare in contatto con artisti diversi vivendo in un'atmosfera sull'onda della musica e della condivisione. Avevo trovato Kiev una città veramente aperta, coinvolgente, solare e ovviamente è difficile trovare le parole per descrivere le immagini che arrivano a causa di questa maledetta guerra. Non credo ci siano parole giuste per descrivere lo sconforto. Mi auguro che possa finire il prima possibile e che gli ucraini possano ritornare a vivere in pace.

In questo mio disco, ci troverete tanto di me. “Volevamo solo essere felici” è quello che sono e che sono diventato. Ci sono brani più briosi, e altri meno. Mi aspettano i firma copie e il tour. Ci troviamo in giro?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 06:45

