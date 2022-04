Gabbani: «Non rinnego la mia scimmia, ma ora punto sull'intimismo». Nel nuovo album anche Pacifico e Zanotti

Più che darsi risposte, ama farsi domande. Così, Francesco Gabbani pubblica Volevamo solo essere felici (venerdì prossimo), una raccolta di canzoni sul mondo del cantautore toscano (40 anni a settembre), sempre più intimo e personale. Dieci brani «scritti alla vecchia» e alla sua maniera: pezzi, scanzonati e ritmici, che fanno a staffetta con quelli meno andanti con brio. «Sono frutto di quello che abbiamo vissuto - racconta -. Il nuovo disco è la naturale evoluzione di Viceversa che rappresentò l'album del contraccolpo rispetto al precedente Magellano». In Volevamo solo essere felici fulcro diventa lo sguardo alla parte intimista, «di introspezione psicologica». Come La Mira (che nel vinile edizione limitata diventa bonus track registrata agli Abbey Road), Sorpresa improvvisa, Tossico indipendente.

Con Amen e Occidentali's karma aveva scatenato tormentoni (e più di 600 milioni di views). Quest'ultima, nel 2017, aveva rappresentato l'Italia a Kiev (oggi sotto i bombardamenti russi) all'Eurovision Song Contest: «Un posto bello, dove mi sarebbe piaciuto tornare». La delusione allora fu grande. Il brano, premiato dalla sala stampa, non vinse. E la scimmia nuda che ballava, divenne croce e delizia: «Forse oggi avrei fatto altre scelte. Ma non la rinnego, fa parte della mia storia». Autore di Occidentali's Karma era Fabio Ilacqua, lo stesso di Volevamo solo essere felici. Nel titolo, la parola felicità: «La mia felicità? È nel qui e ora». Non sorprende, trattandosi di Gabbani, che in Peace and Love ci siano citazioni da Bob Marley al Nono Comandamento, dai versi dell'Inferno dantesco, a San Martino di Carducci, al Cinque Maggio di Manzoni.

Non mancano le collaborazioni. Sempre in Peace and Love c'è la penna di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre Pacifico è in Spazio Tempo, sigla della serie tv Rai Un Professore. E se è ancora troppo presto per un'eventuale nuova conduzione tv (è reduce da Ci vuole un fiore su Rai1), è pronto per i live, estivi e nei palasport.

