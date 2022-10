Gabbani live a Roma: «Emozione senza età»

di Rita Vecchio

Francesco Gabbani arriva a Roma. Dopo il Forum di Assago, la due date del cantautore toscano l'8 ottobre sarà al Palazzo dello Sport. «È sempre un'emozione incontrare il mio pubblico, con cui condividere musica ma anche valori sani e genuini, senza tempo ed età», aveva raccontato.

Musicista, cantautore, artista a tutto giro che ha di recente sperimentato anche tv (Ci vuole un fiore su Rai1) e cinema (attore in La donna per me di Marco Martani), Gabbani ha pubblicato i videoclip live dei due brani dell'ultimo album, L'Amor Leggero e Tossico Indipendente.



