Da Gabbani a Elisa: a Malta festa musicale made in Italy

MALTA - Grande musica a Malta il 4 ottobre al Mediterranean Stars Festival, realizzato in collaborazione con Radio Italia Live Il concerto. L'annuncio della serata, gratuita, era già stato dato da Radio Italia in occasione dei live di Milano e Palermo, ma a Malta tutto ha preso la dimensione dell'evento. Gli artisti italiani sono la maggioranza del cast, che riunirà a Fosos Floriana Granaries, appena fuori La Valletta, cantanti provenienti dall'area del Mediterraneo. Tra gli altri si esibiranno Francesco Gabbani, Mahmood lanciatissimo all'estero, Alessandra Amoroso e i Boomdabash che hanno dominato l'estate con Mambo salentino, Elisa, Emma, pronta a tornare con un nuovo lavoro, l'algerino Khaled e diversi artisti maltesi, Ira Losco, The Travellers e altri. La serata sarà presentata dagli speaker di Radio Italia Marco Maccarini e Manola Moslehi con la partecipazione di Amadeus. Ad accompagnare i cantanti sarà la Mediterranean Stars Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.



Francesco Gabbani ha già partecipato al concerto di Radio Italia Live a Milano, «Ma quella di Malta sarà un'occasione speciale, che sottolinea la forza che ha la musica di unire le persone». Quali canzoni canterà? «So che saranno tre, ma non ne abbiamo ancora parlato con la direzione artistica (affidata al maestro Bruno Santori). È naturale che gli artisti presenti cercheranno di cantare le canzoni più rappresentative del loro percorso». Possiamo aspettarci qualche collaborazione o duetto sul palco? «Magari avverrà, spontaneamente. Questo evento è come la start up di un progetto che si rinnova negli anni (come nei piani di Malta, ndr), e che potrebbe prevedere in futuro iniziative di questo tipo». Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

