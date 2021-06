Fuori a mezzanotte: “La mia Felicità”, il nuovo singolo della coppia Ramazzotti – Rovazzi. Un featuring d’eccezione.

S’intitola “La mia felicità” il nuovo singolo di Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti, targato Virgin Records/Universal Music, in uscita a mezzanotte in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un’accoppiata del tutto nuova, scende in campo per domare l’onda del tormentone estivo con una collaborazione che si prospetta la hit dell’estate.

Dopo uno stop di due anni, Rovazzi si ritorna nel suo habitat musicale con un’ode pop alla ricerca della spensieratezza e dell’autoironia. Il singolo mira a contestualizzare il momento di pandemia in corso, trattandolo con leggerezza e desiderio di ritorno alla vita in un dialogo serratissimo con l’amico Eros. Si ballerà a ritmo di funky sulle corde della libertà e spensieratezza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA