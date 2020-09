Fulminacci torna con "Canguro". Il nuovo singolo dopo l'album d'esordio premiato con la Targa Tenco

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 16:10

torna con “”, il suo nuovo singolo disponibile dal 9 settembre. Continua la carriera dell’artista romano dopo il grande successo de “La Vita Veramente”, l’album d’esordio premiato con la prestigiosa Targa Tenco nel 2019.Un brano profondo e ricercato, con delle grandi novità a partire della cover, realizzata con l’intelligenza artificiale della GAN (generative adversarial network), permettendo al computer di trsformare suggestioni in immagini.Fulminacci è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Si fa conoscere nel 2019 con “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”.Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio: L'album vince la Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima, e Fulminacci si aggiudica anche il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. I riconoscimento non finiscono, dato che si aggiunge il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”.