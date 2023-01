Fulminacci, il ritorno del cantautore: il suo nuovo singolo si intitola "Tutto inutile"

di Redazione web

«La macchina non parte; fa freddo ma stai sudando lo stesso; ti calpestano le scarpe nuove; il telefono era in carica ma non si è caricato; non c’è l’acqua calda; ti cadono le chiavi in un tombino; il tabaccaio accetta solo i contanti ma c’è una bella notizia: è tutto inutile. Da lontano sarebbe tutto un po’ più piccolo, un po' più facile».

Il nuovo singolo di Fulminacci

Quante volte capitano quelle giornate no, quando va tutto storto, quando per fretta, per distrazione o per fatalità non te ne va una giusta. Ma alla fine se ti fermi a ragionare e cambi prospettiva, riesci a ridimensionare tutto e perché no anche a riderci su. Ed è così, con la sua impareggiabile ironia, da sempre cifra stilistica della sua penna e della sua forza interpretativa, che Fulminacci torna a farci aprire gli occhi sulle mille sfaccettature che caratterizzano gli esseri umani: il nuovo singolo “Tutto inutile” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da okgiorgio, è fuori ovunque oggi, mercoledì 11 gennaio, in streaming e in digital download al seguente link https://fulminacci.lnk.to/Tuttoinutile, e da venerdì 13 in radio.



Da sabato 7 gennaio è stato possibile ascoltare un minuto del brano in anteprima esclusiva su TikTok. Fulminacci ha raccontato: «'Tutto inutile' è una canzone da urlare, un misto di emozioni opposte che convivono, come convivono le chitarre anni 50 con i beat dei primi 2000. Nata gridando in studio con okgiorgio, che è un pazzo almeno quanto me».

Chi è Fulminacci

Da maggio a settembre lo abbiamo visto portare in giro per tutta l’Italia, dai club ai palchi dei festival, i brani più amati dal suo pubblico e l’ultimo progetto discografico "Tante care cose e altri successi" (https://Fulminacci.lnk.to/Tantecarecoseealtrisuccessi; Maciste Dischi/Artist First), raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”.





Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato oro). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi.

