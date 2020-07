Frankie hi-nrg mc, online il video di Estate 2020. Stasera con AljazZeera al JAZZMI al Castello Sforzesco di Milano

È online il lyric video di “Estate 2020”, il nuovo brano di Frankie hi-nrg mc su etichetta Materie Prime Circolari, distribuito da Believe.



Il singolo, pubblicato mercoledì 08 luglio, anticipa l’uscita del prossimo progetto discografico dell’artista, precursore della musica hip hop italiana, che torna sulle scene a distanza di 6 anni dall’ultima pubblicazione.

Uno sfondo nero e minimal fa da netto contrasto ai colori accesi e cangianti delle parole che scorrono veloci sullo schermo, scandendo il ritmo energico della canzone ed enfatizzando il testo del brano, in puro stile Frankie hi-nrg mc, caratterizzato da una lirica tagliente e intrisa di significati che si mostrano su più livelli, prestandosi a infinite interpretazioni.



“Tra pericoli contingenti e disposizioni confuse e contraddittorie, l’unico posto in cui poter trascorrere tranquillamente questa estate 2020 sembra essere la nostra testa, anche se sono certo che riusciremo ad essere disturbati anche lì dentro." – dichiara l’artista – “Durante il lock-down ho avuto modo di raccogliere idee, emozioni e argomenti per un nuovo disco, di cui ‘Estate 2020’ è solo il primo assaggio”.



“Estate 2020” è il racconto di un’estate italiana “surreale” tra luoghi comuni, che da un lato rincuorano e dall’altro stancano; la ricerca di un rifugio sicuro inseguendo la libertà e la serenità che forse possiamo trovare solo nella nostra mente.



Il brano, prodotto da Fresco ed Ackeejuice Rockers, arriva dopo la pubblicazione della sua biografia “Faccio la mia cosa”, il suo primo libro uscito il 30 aprile 2019.



Frankie hi-nrg mc, inoltre, martedì 14 luglio si esibirà al Castello Sforzesco di Milano, in occasione della suggestiva preview di JAZZMI. L’artista, insieme alla jazz band AljazZeera , con Manuel Pramotton (sassofoni), Luca Mangani (basso elettrico) e Donato Stolfi (batteria), metterà in scena una contaminazione musicale senza eguali, un viaggio fatto dissonanze in rima e cortocircuiti geografici, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 15:17

