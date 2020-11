Frankie hi-nrg mc torna a sorpresa con "Nuvole": il video della nuova canzone

Frankie hi-nrg mc con “Nuvole” fa una sorpresa a tutti i suoi fan. È infatti online da ieri “Nuvole”, il video del nuovo singolo di Frankie hi-nrg mc in uscita sulle piattaforme digitali il 20 novembre.

"Nuvole" è un nuovo classico, un brano molto intimo in cui l’artista racconta le complesse sensazioni che quest’epoca di grandi cambiamenti sta generando. Prodotta a distanza, tra Cremona e Città di Castello, insieme a Leonardo "Fresco" Beccafichi, il pezzo conta la presenza di Saturnino al basso e lo scratch di Dj Stile, storico turntablist con cui l’artista ha registrato il primo suo album, “Verba Manent”.

IL VIDEO

Frankie hi-nrg mc ha scritto e diretto il video, realizzando anche le riprese all’interno della propria casa, indossando un’attrezzatura usata solitamente per filmare gli sport estremi, modificata con l’aggiunta di luci ed accessori. Le immagini iper-accelerate in interno, che aumentano il senso di claustrofobia delle strofe, trovano il loro contrappunto in quelle in esterno che accompagnano il refrain, realizzate con la collaborazione del team di Gaetano Morbioli. Un montaggio particolarmente efficace, firmato da Patrizio Marone (Gomorra, Suburra, Romanzo Criminale) che nel 1997 ha curato il video di un altro classico di Frankie, “Quelli che benpensano”.

