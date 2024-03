Franco Califano, l'inedito "Serenata a Roma" con la voce del 'Califfo' grazie all'Intelligenza artificiale

di Redazione Web

Sulla lapide si era fatto incidere la storica frase «Non escludo il ritorno». Oggi, quelle quattro parole risultano profetiche: a 11 anni esatti dalla morte, Franco Califano torna a cantare e lo fa con il suo inedito "Serenata a Roma", in uscita domani 30 marzo.

Il singolo, che verrà pubblicato da Azzurra Music, vede la luce grazie all'Intelligenza Artificiale. Operazione in stile Beatles. Lo scorso anno, infatti, usciva (facendo storcere il naso a molti dei fan del gruppo britannico) "Now And Then", grazie al recupero, tramite AI, della voce di John Lennon, morto nel 1980.

La voce custodita in una cassetta degli anni '80

Il Califfo ritorna postumo, ma con la sua voce originale, estrapolata da una vecchia audiocassetta di inizio anni '80, custodita gelosamente dal compositore Frank Del Giudice (storico collaboratore di Califano e co-autore del brano "Tutto il resto è noia"): un classico provino registrato in casa. Dopo undici anni dalla sua morte e a quattro decadi dalla registrazione artigianale di un vecchio provino incompleto, la sua voce oggi dà vita ad un nuovo singolo, anticipato sulle piattaforme digitali da oggi 29 marzo.

L'operazione di recupero di quelle parole e di quei graffi vocali propri di Califano è (tecnologicamente parlando) straordinario. L'AI ha saputo ricostruire attorno alla voce ritrovata del Califfo anche le frasi di testo che mancavano, imparando e leggendo dallo spartito le parti che non ancora erano state scritte e cantate.

Lui l'aveva detto che sarebbe tornato, e, alla fine, è successo davvero.

