L'ultima danza di Ivan, papà ballerino con la sclerosi multipla: «Un calendario regalo per mia figlia Viola»

preoccupa non poco i fan: le precarie condizioni didel Maestro siciliano sono ormai note, e forse è anche per questo che persone prive di scrupoli (e di una coscienza) ne approfittano per rilanciare in continuazione bufale sulla sua morte. Uno scatto di un paio di giorni fa, però, ha indubbiamente fatto aumentare lache lo seguono sui social., collega e conterraneo di, aveva postato una foto in cui pranzavano assieme. Uno scatto che forse voleva essere di rassicurazione, ma che invece ha avuto l'effetto opposto. «No, questa foto non mi tranquillizza» - avevano commentato i fan di- «Ha lo sguardo perso, triste, si vede che non sta bene». Qualcuno, addirittura, ha accusato Luca Madonia di aver voluto immortalare un finto pranzo.I tanti commenti dei fan, preoccupatissimi, non hanno lasciato indifferente, che però ha replicato, tramite la propria pagina, a modo suo. La brillante risposta è una foto di Battiato che legge un giornale sul divano di casa e ironizza così: «Che c'è da guardare? Non avete mai visto un divano?».Solo i meno giovani possono capire che si tratta di un evidente, comunque suggerita dallo stessonella didascalia del post. Il riferimento, infatti, è ad unache lo aveva visto protagonista negli anni '70: travestito da donna e seduto su unera stato associato a quella frase. Si trattava della pubblicità di un'azienda lombarda che avrebbe partecipato ad un salone del mobile internazionale in Germania, e di cui Battiato non sapeva nulla, come ammesso qualche tempo dopo: «Avevo posato ma senza sapere per cosa fosse. Quando vidi il manifesto ufficiale ci rimasi malissimo».