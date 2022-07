Franco126: è sold out il concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Qui tutte le date del tour

È sold out la data di chiusura tour di Franco126 al Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 24 settembre. Per il cantautore romano, all'anagrafe Federico Bertollini, sarà l’ultima data del gran finale di un tour estivo che lo vedrà esibirsi il 22 settembre anche al Mediolanum Forum di Milano. Annunciata inoltre la nuova data, 20 agosto, all’Etruria Eco Festival di Cerveteri (RM).

Reduce dal nuovo singolo, MARE MALINCONIA (Bomba Dischi / Universal), insieme a Loredana Bertè e scritto con Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria De Cataldo per la produzione di Giorgio Poi, Franco126 è già partito con una serie di date estive con cui sta girando l'Italia. Il brano è «come un’antica leggenda, che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità. Un brano che sembra derivare da un racconto popolare, in cui la donna pur tentando il tuffo estremo, diventando vento e non tornando più, potrebbe invece riemergere dalle acque, più bella e sicura che mai».

A cinque anni dall'esordio "Polaroid" con Carl Brave, Franco 126 ha firmato una serie di brani che hanno riscontrato il plauso di critica e pubblico. Da “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019 a “Blue Jeans” con Calcutta, singolo che ha anticipato “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma e l'uscita del nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena”.

Qui tutte le date del tour (Vivo Concerti):

venerdì 17 giugno 2022 - BOLOGNA @ NOVA

sabato 2 luglio 2022 - FIRENZE @ Viper Summer Festival

giovedì 14 luglio 2022 - PADOVA @ Parco Della Musica

sabato 16 luglio 2022 - GENOVA @ Balena Festival Preview

venerdì 22 luglio 2022 - NAPOLI @ Suo.Na Festival

sabato 23 luglio 2022 - GALLIPOLI @ Parco Gondar

giovedì 28 luglio 2022 - MOLFETTA (BA) @ Luce Music Festival

sabato 30 luglio 2022 - SENIGALLIA (AN) @ Mamamia Festival

venerdì 5 agosto 2022 - BAGHERIA (PA) @ Piccolo Parco Urbano

sabato 6 agosto 2022 - CATANIA - Villa Bellini

lunedì 8 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi di Cirella

venerdì 19 agosto 2022 - PAESTUM (SA) @ MaCo Festival

sabato 20 agosto 2022 - CERVETERI (RM) @ Etruria Eco Festival

domenica 28 agosto 2022 - PESCARA @ Teatro D’Annunzio

martedì 30 agosto 2022 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) @ San.B Sound

sabato 3 settembre 2022 - MONCALIERI (TORINO) @ Pinewood Torino

venerdì 9 settembre 2022 - AREZZO @ Warehouse Decibel Fest

giovedì 22 settembre - MILANO - Mediolanum Forum

sabato 24 settembre - ROMA - Palazzo Dello Sport - SOLD OUT

