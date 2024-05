Francesco Sarcina, da Giulia Tagliapietra a Nayra Garibo e Clizia Incorvaia (accusata di averlo tradito con Scamarcio): gli amori del cantante

di Redazione Web

È stata il suo primo amore e la donna che ha ispirato la canzone che ha lanciato la sua carriera con Le Vibrazioni. È morta Giulia Tagliapietra, la storica fidanzata di Francesco Sarcina, musa della canzone e interprete nel video musicale di «Dedicato a te», successo del 2003 de Le Vibrazioni. «L'amerò per sempre», ha scritto Francesco Sarcina nel post di addio alla "sua" «immensamente Giulia». Loro poi si erano lasciati e la giovane, morta a 46 anni, si è sposata e ha avuto due figli. «E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia», ha scritto Sarcina.

Francesco Sarcina, gli amori e i figli

Dopo Giulia, rimasta nell'immaginario collettivo per quella canzone, Sarcina ha avuto altre tre relazioni importanti (una più sofferta delle altre). Diana è stata la prima a dargli un figlio: Tobia Sebastiano Sarcina è nato nel 2007.

Dopo è toccato a Clizia Incorvaia, la prima e unica moglie avuta. Si conoscono nel 2013 e si sposano due anni dopo. Dal loro amore nasce Nina, la seconda e ultima figlia di Sarcina. Il loro matrimonio finisce nel 2019. La loro storia si chiude malissimo. Sarcina accusa pubblicamente Clizia Incorvaia di averlo tradito con l'(ex) amico Riccardo Scamarcio. Lei di recente ha confermato il flirt con l'attore, ma «quando io e Francesco eravamo già separati».

Dopo la separazione Sarcina intraprende un viaggio in Sudamerica. È qui che incontra la modella di origini messicane Nayra Garibo, che nel dicembre 2021 dà alla luce la seconda figlia del cantante: Yelaiah.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA