Renga: «Porto in tour 30 anni e 30 canzoni»

Tre decenni di canzoni portati in scena sul palcoscenico teatrale. Sembra essere passata una vita da quando Francesco Renga lasciava la band dei Timoria per intraprendere la carriera da solista con un pop più melodico e gentile. E oggi, cinquantuno anni compiuti a giugno, padre di due figli adolescenti - Jolanda e Leonardo - avuti dalla lunga relazione con la ex compagna Ambra Angiolini, una nuova storia d’amore e la sua solita passione per il disegno, ritorna nei teatri. Dopo gli stadi con Pezzali e Nek, prima data di 51 concerti, sarà l’11 ottobre agli Arcimboldi di Milano. In primavera, il tour europeo. E promette uno spettacolo «spinto in avanti e proiettato al futuro».

Che significa?

«Sarà uno spettacolo vero, diverso, evoluto e con una consapevolezza nuova. Un concerto scandito in momenti diversi, pensato apposta per il teatro, luogo che non frequentavo da tempo e di cui avevo nostalgia. Un racconto di 30 anni di musica con più di 30 canzoni in scaletta».

Sarà più che altro un tour de force: tante date una dopo l’altra, senza pause.

«È vero ma non mi spaventa. Mi sento carico. Con me ci sarà la band di sempre. Quei miei compagni di viaggio che più di chiunque danno il senso al live. Live che diventa un racconto privato con il mio pubblico».

A proposito di racconto, la si vede sempre più social.

«All’inizio, da vecchio dinosauro quale sono, ero spaventato. E ora mi divertono. Come un diario della giornata, fare le stories su Instagram è diventato per me un modo gentile per condividere aspetti privati».

Aspetti privati per modo di dire. Resta sempre molto geloso della sua vita. Prima foto con la sua nuova compagna poco tempo fa. E niente altro.

«Vero. Diciamo che li uso in modo consapevole. La musica mi serve per raccontare il tempo che vivo. I social rendono questo rapporto più sincero».

E i suoi figli come usano i social?

«Con criterio. Non postano a caso, in modo nevrotico e malato. Per fortuna».

Li abbiamo visti due giorni fa sulle stories della loro madre con il cartellone “Life in plastic is not fantastic” scioperare a favore dell’ecologia. Cosa pensa di tutta la polemica attorno a Greta Thunberg?

«Penso quello che vedo di riflesso con i miei figli, soprattutto con Danda che è più grande. La loro sensibilità che parla di ambiente, è una cosa bella. Importante che per la politica non diventi una scusa per lavarsene le mani».

Il fil rouge del concerto?

«L’amore ma non solo. Sarà una sorta di “altra metà”. Per ora non dico di più. E tra le date italiane e il tour europeo, farò una vacanza».

Mare o montagna?

«Una città. Mi piacerebbe New York». Martedì 8 Ottobre 2019, 07:35

