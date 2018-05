Francesco Motta: «Un disco nato a Trastevere»

di Rita Vecchio

Forse sì, visto che il disco Vivere o Morire è piaciuto e che il vinile arancione è entrato nella classifiche dei più venduti in Italia - quasi impensabile per uno che non è uscito né da talent né da YouTube. E ora, il tour.«Scelta voluta. È la città dove da otto anni sto costruendo la mia indipendenza. Le canzoni sono nate girando di notte a Trastevere. La considero casa mia. Aprirà il concerto Filippo Gatti».«Sì. E sarà più bello del precedente. Passerò da un genere all'altro grazie alla bravura dei miei musicisti. I brani del primo disco (La fine dei vent'anni, ndr) entrano nel secondo con una facilità che mi spaventa. Scorre tutto, come la mia vita, che trovo cambiata».«Prima non mi conoscevo abbastanza. Mi sono preso del tempo per stare solo, uscendo dall'urgenza sociologica dell'essere sempre circondato da persone. Mi sono dato alla sintesi per seguire l'urgenza di volere stare bene. E come in Vivere o Morire, ho lasciato fuori lamentele, recriminazioni, gli è troppo presto e gli è troppo tardi della vita. La mia musica è tutta qui».«Voglia di ritrovarmi».«Sono tranquillo».«Una musica più consapevole sempre in movimento. Anche se non ho ancora capito cosa significa saper suonare».«Nel senso che mi stupisco ancora, che voglio imparare quello che non so».«Caterina Caselli mi ha dato fiducia. Per me significa tanto».«Sì, e non lo escludo».«Diciamo che il cinema mi semplifica la vita, visto che la parte testuale mi dà tormento: è difficile scrivere le parole. Nel cinema, invece, è come se altri avessero già fatto al posto mio. È più rilassante. E poi il cinema mi permette di esplorare suoni oltre la canzone».«Magari. Mi piacerebbe scrivere per Garrone. Perché no».