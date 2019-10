Francesco Guccini, a Imaginaction il video de L'Avvelenata: è il primo in assoluto in 60 anni di carriera

Domenica 13 Ottobre 2019, 12:32

Ieri sera, sabato 12 ottobre, il festival Imaginaction è cominciato alle ore 20.30, richiamando tantissime persone grazie a un cast strepitoso con. Ha aperto la seratacantando “Tua per sempre” e “Se piovesse il tuo nome” per poi raccontarsi attraverso i video che hanno segnato la sua carriera, interagendo con il pubblico.Poi, un video è stato dedicato al, che verrà consegnato questa sera (domenica): ieri sera sono stati svelati i 5 video finalisti ed è stato annunciato che a sorpresa il vincitore sarà sul palco.Viene mostrato il videoclip del ciclo “” di quest’anno che è dedicato adi, diretto da Il Movimento Collettivo (direttore artistico Stefano Salvati) e girato secondo lo stile neorealista degli anni ’50. È salito sul palco Francesco Guccini, accompagnato dal giornalista Paolo Giordano. Ha ricordato la sua passione per la scrittura e gli inizi alla Gazzetta di Modena come giornalista. Un intervento di un’ora pieno di aneddoti che ha conquistato completamente il pubblico.Ha chiuso la seratache, oltre a raccontarsi attraverso i videoclip, ha cantato per il pubblico “Se non avessi te” e “Laura non c’è”, sia in versione italiana che spagnola.Oggi si conclude il festival Imaginaction 2019. Questa sera ci saranno sul palco Federico Zampaglione, l’ospite internazionale Trevor Horn e a sorpresa il vincitore del Premio Miglior Videoclip. Verrà consegnato anche il Premio Young Immaginaction Awards.La serata comincia alle ore 20.00, la cassa per ritirare un biglietto gratuito apre alle 18.30, fino ad esaurimento posti.