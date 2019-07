Francesco Facchinetti contro Irama? Scoppia il caos social, ma è tutto un equivoco

Martedì 23 Luglio 2019, 21:54

si esaurito come una bolla di sapone. Tutto è iniziato con uno sfogo di Facchinaetti, infuriato sui social. Senza fari ha parlato di un. L'ex cantante e manager in diverse storie suha parlato di un suo amico e collaboratore che l'avrebbe tradito, pur non facendo nomi, ai più sembrava chiaro che la persona a cui erano diretti i messaggi fosse Irama . Tanto che dopo lo sfogo social, Facchinetti è stato preso di mira dai fan di Irama che lo hanno attaccato e in parte insultato.. Dopo la sfuriata di Francesco, il cantante ha rispoto con un'altra stories alzando il dito medico, così eliminando di fatto qualsiasi dubbio sul mittente delle stories di dj Francesco. «Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il c..o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inc…ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai», ha esordito l'agente che ripete più volte la parola tradimento e assenza di riconoscenza.Nel pomeriggio Facchinetti, dopo una segnalazione del padre, è tornato online per chiarire la situazione: «Sono stato in riunione per ore e poi mio padre mi ha chiamato per dirmi del casino che stava succedendo 'ho letto la notizia su Mediavideo, queste cose non si fanno'. Ma papà, è tutto falso». Facchinetti ha poi specificato che il destinatario delle invettive era un suo (ex) amico.E pochi minuti dopo Irama ha tolto da Instagram la sua risposta "maleducata".