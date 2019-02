Francesco De Gregori, 20 date al Teatro Garbatella: «Ora posso rischiare, non mi fischiano più»

Francesco De Gregori al Teatro Garbatella da stasera fino al 27 marzo live con «Off the record», 20 show in una sala da 230 posti.

I venti concerti hanno una scaletta «mobile, anzi mobilissima che per un quarto cambierà» e che ruoterà su 64 brani, non necessariamente tra i suoi più conosciuti. Anzi. «Dal punto di vista dello show business è una scommessa - spiega il cantautore dopo la prova generale di ieri, alla quale erano invitati amici e parenti -. È evidente che lavoriamo sottopagati, ma lo faccio perché mi piace suonare, perché mi piace provocare qualcosa che non è nell'aria e perché mi diverto. C'è la voglia di scardinare i meccanismi consolidati di questo mestiere».



Anche la scaletta, con le sue sorprese di «nicchia», sarà una scommessa, senza rinunciare a un nucleo fisso finale con i «classiconi». In scaletta brani poco conosciuti come Baci da Pompei, Festival, I matti. «E anche quelli più scomodi - aggiunge il Principe -. Il concerto ha momenti di gravità, nei testi, nelle canzoni, nei ritmi. Se avessi portato questo repertorio a Sanremo non solo non sarei arrivato primo, ma anche il giudizio non mi avrebbe premiato».



Nell'ultima prova, ad esempio, prima del debutto hanno fatto capolino San Lorenzo, A Pà, Stelutis Alpinis. «Fare un concerto in un teatro da 230 posti ha senso perché forse queste canzoni vanno ascoltate in 230», dice con una certa sicumera. «Alla mia età e con la mia carriera, ormai non mi fischia più nessuno». L'incipit, nonostante la dichiarazione d'intenti sia quella di non voler parlare di politica, è affidato a W l'Italia e Ma che razza de città.



«Ovviamente non è casuale, ma non ve lo devo spiegare io», si schernisce De Gregori, che pure durante Generale e il verso 'Generale, queste cinque stelle/queste cinque lacrime sulla mia pellè si rivolge al pubblico dicendo «che c'è da dire? Lo sapete che io non parlo, e poi lo capite da soli». «Entrambe le canzoni - sottolinea - sono state scritte tempo fa e non sono collegabili all'attualità politica. Ma voglio rivendicare un sentimento di amore e di speranza per questo Paese».



Rifugge anche qualunque paragone con la residency che Bruce Springsteen ha tenuto tra il 2017 e il 2018 a Broadway, New York. «Springsteen mi perseguita. Non l'ho copiato, piuttosto ho un pò copiato me stesso ai tempi del Folk Studio, è un ritorno a quell'epoca, a quando suonavo magari davanti a 15 persone. Una sorta di richiamo della foresta per me, per Springsteen e per tutti quelli che hanno fatto la gavetta». Di questi live, che potranno essere replicati in futuro «anche in altre città», non rimarrà traccia. «Non registro niente, per questo si chiama Off the record. Citando Keats, saranno concerti scritti sull'acqua. Per me la musica live è così e questa dimensione mi porta a pensare che debba iniziare e finire qui ogni sera». E per questo anche al pubblico verrà chiesto di non usare i cellulari. Di un disco di inediti per ora non se ne parla («I dischi non hanno futuro e se avessi 10 canzoni nuove non so se farei un disco o piuttosto una serie di concerti alla Garbatella, cantandole»), mentre considera «una stronzata» la proposta della Lega di riservare in radio alla musica italiana una quota minima («Non so cosa sarebbe stata la mia vita da musicista se non avessi potuto ascoltare fin da piccolo tutte le canzoni straniere che ho sentito»). Dopo l'esperienza al Teatro Garbatella, De Gregori in estate girerà l'Italia con l'orchestra per il Greatest Hits Live, in cui proporrà i suoi successi in chiave sinfonica. Il via l'11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA