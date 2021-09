Francesco Baccini, il cantautore riceverà il premio “Manuel De Sica” alla cerimonia di chiusura del “Terra di Siena International Film Festival”

La 25^ edizione del 'Terra di Siena International Film Festival', in corso dal 28 settembre fino al 3 ottobre a Siena (SI), premierà il cantautore e autore genovese Francesco Baccini con il Premio 'Manuel De Sica' per musica da film. La premiazione avverrà durante la cerimonia di chiusura di sabato 2 Ottobre 2021.

Il suo nuovo singolo 'Senza rumore' è stato scelto come colonna sonora a 'Credo in un solo padre',il lungometraggio d’esordio del regista campano Luca Guardabascio. Oltre a scriverne la musica, Baccini prenderà parte al film anche in veste di attore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 17:07

