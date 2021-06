Football rock live: da Giusy Ferreri a Gaia, si allunga la lista degli artisti sul palco

Il football rock live, l’evento charity dell’anno che si terrà il 24 agosto presso l’Arena Civica Gianni Brera di Milano, aggiunge alla sua rosa altri artisti del panorama musicale internazionale e italiano. Dopo le prime adesioni di Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade, Alvaro Soler e Nilla Zilla si aggiungeranno anche J-Ax, Arisa, Gaia, Giusy Ferreri, Epoque, Claptone, Emis Killa, Merk & Kremont E Matt Simons. A partire da ieri sono on Line le prevendite per assistere e sostenere il concerto andando sul sito https://www.ticketmaster.it/artist/football-rock-live-biglietti/1061922.

L’attesa aumenta, se si pensa, che per ora sono stati svelati solo alcuni degli ospiti che faranno parte di questo cast e che sarà svelato al completo a luglio. L’evento, primo al mondo di tar portata è nato su iniziativa dell’agente sportivo Helda Leoni, con la direzione del casting affidata a Chandrika Anna Merzari della Maya Sound Agency e quella artistica affidata a Saturnino Celani.

Calcio e musica, rock e beneficienza dunque, si uniscono magistralmente per creare un’atmosfera di gioia e di cultura, con lo scopo di devolvere tutto il ricavato alla Onlus INSUPERABILI, associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, ed alla Frida’ s Friends, CUAMM - Medici con l’Africa e Fondazione Condividere. L’evento, prodotto e organizzato dal Lions H Group ed edizioni Corniglia è patrocinata oltre che dal Comune di Milano anche da Coni, FIGC, LEGA SERIE A, AIC, AIAC,ADISE e AIACS E avrà come radio ufficiale dell’evento Radio 105.

“Puoi andare in qualsiasi parte del mondo e non conoscere la lingua, ma con un pallone tra i piedi o una chitarra in mano, non resterai solo a lungo, sono entrambi due linguaggi universali. Questo è Football Rock - Commenta Helga Leoni ,Presidente e founder dell’evento - Ringraziamo di cuore tutti gli artisti e i calciatori che saranno con noi in questa grande impresa”. Ultime parole da spendere sul parterre calcistico: la Line up del lato calcio, coordinata da Letterio Pino vedrà come testimoni Giorgio Chiellini (testimonial Insuperabili), Robin Gosens (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Ciro Immobile (Lazio) Veronica Boquete (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo), Kristin Carrer (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Valentina Giacinti (Milan), Manuela Giugliano (Roma), Pepe Reina (Lazio) Chiara Marchitelli (Inter), Giuseppe Marotta (Inter), Weston McKennie (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan), Jordan Veretout (Roma), Christian Kouame (Fiorentina), Spillo Altobelli, Evaristo Beccalossi, Luis Alberto Lazio), Carlo Pinsoglio (Juventus), Deborah Salvatori Rinaldi (Milan), Igli Tare (Lazio) Eleonora Goldoni (Napoli), Martina Rosucci (Juventus). Danza e scenografie, saranno fatte dalla dance crew Urban Theory.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 09:53

