Dopo "A qui tu appartiens", appena uscito per il mercato francese in collaborazione con la cantautrice pariginam Pauline Croze, icontinuano la fusione artistica con progetti fortemente legati alle proprie radici che utilizzano un sound moderno per realizzare, attraverso lo scambio culturale, la versione internazionale dell'ultimo album "'". L'ultimo singolo "(Domingo)" è uscito il. La canzone è un omaggio ai ricordi, all'infanzia e alla domenica come giorno di festa, le liriche si stendono sul ritmo mid-tempo dal sapore sudamericano. In occasione di un concerto de La Pegatina in Italia, all'Ariano Folk Festival, il frontman dei Foja ha conosciuto Adrià Salas, e colpito dall'energia e dal sound della band catalana ha sottoposto la canzone per la collaborazione. Con l'intervento di Adrià Salas e di Romain Renard "Dummeneca" diventa "Dummeneca (Domingo)", accompagnata per l'uscita, da un videoclip per la regia di Tato Strino e Yulan Morra: una storia di amore adolescenziale, raccontata tra Napoli e Barcellona, due città diverse ma simili, città di mare, ricche di contaminazioni, unite da sfumature linguistiche e architettoniche.Questo il calendario dei concerti europei:Mercoledì, 07 novembre - Parigi - La Boule NoireGiovedì, 08 novembre - Bruxelles - Sazz'n JazzVenerdì, 9 novembre - Colonia - TBASabato, 10 novembre - Amsterdam - Sugar FactoryLunedì, 12 novembre - Liverpool – Invisible FactoryMartedì, 13 novembre - Dublino - Whelan'sMercoledì, 14 novembre - Londra - 93 Feet EastMartedì, 27 novembre - Barcellona - RazzmatazzMercoledì, 28 novembre - Madrid - Cafè BerlinSabato, 29 Dicembre - Napoli - Casa della MusicaIl nuovo percorso artistico dei Foja parte dalla Francia e dalla Spagna. Accompagnati dalla voglia di confrontarsi su scala internazionale e dallo spirito on the road, Dario Sansone (voce e chitarra), Giovanni Schiattarella (batteria), Giuliano Falcone (basso elettrico), Ennio Frongillo (chitarra elettrica) accompagnati dal produttore artistico Luigi Scialdone (chitarre e mandolino elettrico) dal 7 novembregireranno l’Europa con la loro musica fatta di tradizione e contaminazione, rock e cantautorato in un turbinio di mescolanze linguistiche e di suoni latini.Con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” la band partenopea si avvia a percorrere un nuovo e lungo viaggio di Musica, Cinema e Fumetto che continuano ad essere l’asse portante del progetto artistico capitanato dal poliedrico Dario Sansone.A supportare il lungo tour i Foja pubblicano due nuovi singoli ovvero le tracce “A chi appartieni” e “Dummeneca”, entrambi presenti nella tracklist dell’ultimo album “‘O treno che va” (2017, FullHeads/Audioglobe) rivisitate in lingua francese e catalana grazie ad un percorso di conoscenza e vicinanza con nuovi artisti: il primo brano trasforma il titolo in “A qui tu appartiens” ed è cantata insieme alla francese Pauline Croze mentre “Dummeneca (Domingo)”, è cantata con Adrià Salas e suonata dal fisarmonicista Romain Renard, rispettivamente voce leader e fisarmonicista del gruppo catalano La Pegatina.In compagnia di Pauline Croze i Foja elaborano una ballata rock dalle sfumature folk, il resto lo fa la grazia e la soavità della voce delicata della Croze che oscilla tra arrangiamenti d’archi e chitarre taglienti arricchendolo di atmosfere passionali.Pauline Croze è molto nota in Francia e con i suoi cinque album alle spalle è considerata le nouveau chanteur del pop d’oltralpe.Con Adrià Salas, leader e voce del gruppo La Pegatina, Dario canta il brano “Dummeneca (Domingo)", mescolando napoletano e catalano in un vortice sonoro che mischia folk partenopeo e patchanka latina in formato ballad. I vicoli, le passioni e le storie quotidiane di un popolo, di due città simili, sono il tema portante del brano che verrà supportato da un nuovissimo videoclip girato proprio tra i "Barrios" della capitale Catalana e i Quartieri Spagnoli di Napoli.La Pegatina è un super gruppo spagnolo di ska e rumba catalana, dalle mille influenze latinoamericane assorbite in una città cosmopolita come Barcellona. La band ha pubblicato sette album ed è in world tour con migliaia di fans che affollano i loro infuocati concerti."Abbiamo sempre considerato la musica come un’esperienza da vivere senza codicipredefiniti, dove l’emozione riesce a rompere le barriere del linguaggio” dichiara DarioSansone. “Sin dal primo album, 'Na storia nova, abbiamo miscelato la canzonenapoletana con i nostri ascolti internazionali, lanciando lo sguardo lontano verso altretradizioni ma rimanendo legati alle nostre radici, convinti che dal meltin-pot culturalepossano nascere le opere più vere e sincere.Questo tour europeo è un’occasione per poter continuare a dialogare con culture differenti attraverso il linguaggio della musica soprattutto grazie al potere empatico dell'esibizione live.In un momento storico dove si prova a chiudere i porti, noi, figli di una città di mare che nei secoli ha sedimentato idiomi differenti, siamo felici di portare in giro per il mondo le nostrecanzoni e Napoli”.La tournée dei Foja coincide con il lancio in Austria, Germania e Francia del pluripremiato film "Gatta Cenerentola", prodotto dalla factory Mad Entertainment.La band napoletana, infatti, è protagonista della colonna sonora dell’opera a fumetti a tinte dark ispirato alla fiaba di Giambattista Basile.Dario Sansone è uno dei quattro registi del film e coglierà l’occasione per promuovere il film all’estero; non a caso il video clip di “A qui tu appartiens” è anche il trailer francese del film.Oltre che in Europa i Foja sono stati in scena - il 25 e 26 ottobre - a Charleston (South Carolina). In occasione della partecipazione di “Gatta Cenerentola” al "Nuovo Cinema Italiano Film Festival" hanno suonato al The Royal American e al Sottile Theatre accompagnati da una backing band d'eccellenza i Black Noyze; mentre il 30 ottobre si sono esibiti a New York per un live presso il Farinella Bakery.Dario Sansone e Luigi Scialdone hanno presentato dal vivo alcuni brani dei Foja, un’altra occasione per sperimentare, contaminare, condividere e intrecciare esperienze artistiche.I Concerti: negli ultimi due anni i Foja, al di là della regione Campania, hanno suonato oltre 150 voltein lungo e in largo per l’Italia, con alcune puntate all’estero:Torino, Trento, Milano, Bologna, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, Orvieto, Frosinone, Campobasso, Viterbo, Matera, Foggia, Bari, Otranto, Lecce, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Londra e Barcellona.I Foja hanno collaborato in studio e dal vivo con: Franco Dragone, Edoardo Bennato, Ghigo Renzulli (Litfiba), Daniele Sepe,Eugenio Bennato, Clementino, 'O Zulù, Franco Del Prete, Franco Ricciardi, Ilaria Graziano, Francesco Forni, Gnut, Tommaso Primo, Andrea Sannino, Capone Bungt Bangt,Francesco Di Bella (24 Grana), etc.In ambito cinematografico hanno scritto e participato alle colonne sonore dei film:“L'Arte della felicità”, “Gatta Cenerentola”, “La Parrucchiera”, “Gomorroide” e del documentario “Una montagna di balle”.Sono stati candidati nella cinquina finale ai premi nazionali, per due volte ai David di Donatello, ai Nastri d'Argento, e due volte al Premio Tenco.