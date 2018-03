FIRESTONE dà voce ai giovani talenti della musica: partito il contest Firestone - Road to the Main Stage

Firestone, brand di pneumatici con oltre un secolo di storia alle spalle, è legato al mondo musicale sin dagli anni ’30 e oggi continua la sua strada nel mondo della musica con il progetto Firestone - Road to the Main Stage, talent show che ha l’obiettivo di scoprire, sostenere e premiare i nuovi talenti musicali. In questo progetto tutto dedicato alla musica italiana, Firestone sceglie di collaborare con Radio Italia, che in 36 anni di storia, ne è diventata il punto di riferimento e ambasciatrice in tutto il mondo.



“Sostenere talenti fa parte del nostro DNA: nel 1928 il fondatore Harvey Firestone ha dato agli artisti un palcoscenico sul quale esibirsi e un pubblico pronto ad ascoltarli. Siamo contenti di iniziare questa nuova avventura con il supporto di Radio Italia, nella speranza di poter coronare il sogno di ragazzi talentuosi che amano la musica e, come Firestone, ne parlano il linguaggio universale” commenta Elena Mugione, Responsabile Brand e Trade Marketing, Bridgestone South Region. Alessandro Volanti, Responsabile Marketing Radio Italia: “Da sempre Radio Italia crede nella musica italiana e negli artisti emergenti. É un piacere poter dare l'opportunità a tanti aspiranti artisti di esibirsi prima sul palco del nostro programma RADIO ITALIA LIVE, calcato dai più grandi artisti italiani, ed infine sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, l'evento live più importante d'Italia. Il progetto ci vede coinvolti a 360 gradi e vivrà soprattutto sui nostri social, comparto in cui siamo leader in Italia. Ringraziamo Firestone per aver scelto Radio Italia come partner di questo progetto”. Da lunedì 26 febbraio fino a martedì 20 marzo, Firestone invita tutti i cantanti emergenti, sia solisti sia gruppi, a caricare sul sito www.roadtothemainstage.com un inedito in lingua italiana. Tutte le demo verranno ascoltate e selezionate da quattro giudici di eccezione: Alessio Bernabei, cantante e musicista pluristrumentista, partito con il grande successo dei Dear Jack dal palco di Amici si è trovato per ben 3 volte, dal 2015 al 2017, a calcare da solista quello di Sanremo; Manola Moslehi, voce di Radio Italia; Giovanni Robertini, direttore di Rolling Stone Magazine ed Elena Mugione, Responsabile Brand e Trade Marketing, Bridgestone South Region.



I giudici avranno il compito di eleggere i migliori dieci artisti che verranno annunciati entro il 22 marzo e che si esibiranno sul prestigioso palco di RADIO ITALIA LIVE a Cologno Monzese: music talk dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti, che ha ospitato le performance dei più grandi nomi della musica italiana. Prima della puntata è previsto lo show di uno o due fra i talent selezionati dalla giuria! Se ti piace vivere l’emozione dei concerti registrati su www.roadtothemainstage.com e vinci la Firestone Experience. Da martedì 27 febbraio fino a martedì 20 marzo vai sul sito e partecipa all’estrazione per vincere la prima parte della Firestone Experience ai RADIO ITALIA LIVE: due ingressi al music talk dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti. Prima della puntata è previsto lo show di uno o due fra i talent selezionati dalla giuria!



A partire da venerdì 23 marzo e fino a sabato 5 maggio si apre la seconda fase della Firestone Experience: il pubblico è chiamato a votare su www.roadtothemainstage.com l’artista preferito tra i 10 selezionati dalla giuria, così da eleggere i due finalisti di Firestone - Road to the Main Stage. Supportando il tuo talento preferito avrai la possibilità di essere estratto e vincere un paio di cuffie Firestone, per ascoltare ovunque tu sia la tua musica preferita. Un’occasione unica, occhi ben aperti per non perdere l’opportunità! Il calendario degli eventi verrà pubblicato sul sito www.roadtothemainstage.com. Ad attendere i due finalisti sarà la platea di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, che si terrà in Piazza Duomo a Milano: evento mediatico di portata nazionale, punto di partenza dell’estate musicale italiana e grande opportunità di visibilità che Firestone - Road to the Main Stage offre ai due finalisti!

