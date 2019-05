Firenze Rocks festival, dal 13 al 16 giugno: con Ed Sheeran, Eddie Vedder (Pearl Jam) e The Cure

Saranno gli Imagine Dragons, in anteprima il 2 giugno, a dare il via al Firenze Rocks festival, dal 13 al 16 giugno alla Visarno Arena. A dare il via ufficialmente alla rassegna, tra le più importanti in Europa, sarà la data unica italiana dei Tools; in apertura The Smashing Pumpkins, Dream Theater, Skindred, Badflower e Fiend. Venerdì 14 giugno toccherà alla pop star internazionale Ed Sheeran inaugurare qui il suo mini tour in Italia (poi il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano).



Apriranno la giornata Snow Patrol, Zara Larsson e Matt Simons.

Il 15 giugno l’onore del palco sarà per l’iconico leader dei Pearl Jam, Eddie Vedder; prima di lui Glen Hansard (del duo The Swell Season), Nothing But Thieves, The Struts, The Amazons. La giornata conclusiva del Festival, domenica 16 giugno, sarà celebrata con l’unico grande concerto italiano dei The Cure. Opening di Sum 41, Editors e Balthazar. Biglietti in vendita su Ticketone e Ticketmaster.

(E. Ben.) Giovedì 23 Maggio 2019, 07:20

