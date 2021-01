Filo Vals, il cantautore romano torna con “Insonne”

È disponibile “Insonne” (Papaya Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo del cantautore romano FILO VALS. Online anche il videoclip, scritto, diretto e interpretato dall'artista stesso.

Il brano è prodotto da Iacopo Sinigaglia e anticipa l'omonimo album d'esordio “FILO VALS”, fuori da venerdì 22 gennaio, già disponibile in presave e preorder. “Insonne” è un brano caratterizzato da una melodia dolce e cullante, perfetta per accompagnare le parole di FILO VALS che, da un lato, sembra che si lasci andare a un flusso di coscienza intimo e liberatorio, dall'altro, che si rivolga direttamente alla notte e al suo custode Morfeo, a cui chiede di accoglierlo tra le sue braccia ma che invece gli impedisce di dormire, rendendolo inerme a quei pensieri che si aggrovigliano nella sua mente e diventano nodi indistricabili, a quelle sensazioni contrastanti che la notte porta inevitabilmente con sé.

FILO VALS non si è limitato solo a dar voce alle parole di “Insonne”. Come già fatto in passato con i singoli “Prima del caffè”, “Occasionale” e “Mr. World”, con cui si è fatto conoscere a livello internazionale, l'artista ha anche dato a esse forma e colore attraverso la realizzazione del videoclip, di cui è ideatore, regista e interprete.

Le immagini che si susseguono, caratterizzate da un forte imprinting cinematografico, lo ritraggono solo in mezzo al mare, in un contesto onirico, un non-luogo al di là del tempo e dello spazio. L'artista si trova a bordo di una barca, da cui suona e canta accompagnato da un pianoforte e circondato da spartiti musicali e vecchie carte geografiche. Le onde, dapprima placide e cullanti, si fanno improvvisamente così turbolente e impetuose da farlo precipitare in acqua, dove, a salvarlo, giunge un'incantevole sirena che gli dà la forza di risalire in superficie. Almeno per stanotte, l’insonnia è vinta, l’angoscia è sparita, la serenità con cui ci si abbandona al sonno è finalmente ritrovata.

“Insonne” si presenta quindi come un brano curato da FILO VALS in ogni dettaglio, pensato per dare un'anticipazione di un progetto più grande, frutto dell'evoluzione dell'artista e unione della sua discografia passata a quella presente e futura. La pubblicazione del singolo, infatti, giunge una settimana prima dell'uscita dell'omonimo album d'esordio “FILO VALS”, un disco in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) che rappresenta in pieno la poliedricità del cantautore. Incluso nella tracklist anche il brano “Bellissima noia”, uscito la scorsa estate ed entrato in poco tempo nella Viral Top50 di Spotify Italia.

Biografia

Filo Vals, classe 1996, è un artista italiano dall'anima internazionale. Romano di nascita, si trasferisce nel Regno Unito dove si laurea in Economia con Filosofia e Politica. In Inghilterra coltiva la sua passione per la musica e pubblica sulla sua etichetta Papaya Records “Mr. World”, che ottiene un ottimo riscontro sui social e nel digitale. Il pezzo viene trasmesso da diversi network radiofonici e la casa automobilistica Ford lo sceglie come jingle per lanciare la nuova Ford Fiesta. Filo Vals realizza il videoclip del brano, di cui firma anche la regia, lo pubblica su YouTube e raggiunge oltre 700.000 visualizzazioni. Da allora pubblica altri quattro singoli scritti e composti da lui: “Just Guessin’”, “Dance” e “Prima del Caffè”, prodotti da Dani Castelar (Paolo Nutini), e “Occasionale”, prodotto da Tommaso Colliva. I brani vengono accolti molto bene dal pubblico e finiscono in Classifica Viral Spotify in Italia, Austria e Polonia e in Classifica iTunes in Spagna, ampliando così la fanbase europea e internazionale e generando milioni di streaming tra Spotify e le altre piattaforme digitali (Italia,Spagna, Germania e Francia i paesi dove è più cliccato). A dicembre 2019 Filo Vals firma con Sony Music e pubblica una nuova versione di “Mr. World”, che entra nell’airplay dei network più importanti. Il 31 luglio 2020 esce “Bellissima noia”, un brano romantico, fresco e leggero, entrato in poco tempo nella Viral Top50 di Spotify Italia. L'attività live di Filo si è fino ad ora svolta nei più importanti e iconici club italiani ed esteri, dai londinesi Troubadour e 93 Feet East, allo storico Music Inn e all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

