Filarmonica della Scala in tour: Andrey Boreyko sostituisce Christoph Eschenbach. Confermati solisti e programmi

A causa di un’improvvisa indisposizione,non potrà dirigere i concerti dellain programma da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre 2018. A sostituirlo è il russo- già ospite della Stagione alla Scala lo scorso anno per un concerto con musiche di Rachmaninov e Čajkovskij - che ringraziamo per la disponibilità a pochi giorni dalla partenza.Ilrimangono invariati: quattro concerti portano la Filarmonica al Ljubljana Festival (30 agosto) e a Rhiengau Musik Festival di Wiesbaden (31 agosto), con il giovane pianista canadese Jan Lisiecki che esegue il Concerto n. 5 di Beethoven; la tournée prosegue al Menuhin Festival di Gstaad (1 settembre) con il duo Vilde Frange Sol Gabetta, impegnate nel Concerto per violino e violoncello di Brahms, e si conclude al Festival di Grafenegg (2 settembre) con il soprano Olga Peretyatko che intepreta Vier letzte Lieder di Strauss. Completa tutti i programmi la Sinfonia n. 8 di Dvořak.Boreyko ha studiato direzione d’orchestra al Conservatorio Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo. Ha diretto le principali orchestre tedesche - il suo impegno con l’Orchestra della Radio di Stoccarda è stato più volte premiato dall’associazione dei critici Deutscher Musikverleger-Verband - e le più importanti orchestre d’America, dove dal 2014 dirige stabilmente la Naples Philharmonic in Florida.Calendario30 agosto 2018Ljubljana | Cankarjev Dom31 agosto 2018Wiesbaden | KurhausAndrey BoreykoJan Lisiecki, pianoforteLudwig van BeethovenConcerto per pianoforte n. 5 in mi bem. magg. ImperatoreAntonín DvořákSinfonia n. 8 in sol magg. op. 881 settembre 2018Gstaad | FestivalzeltAndrey BoreykoVilde Frang, violinoSol Gabetta, violoncelloJohannes BrahmsConcerto in la min. op. 102 per violino, violoncello e orchestraAntonín DvořákSinfonia n. 8 in sol magg. op. 882 settembre 2018Grafenegg | WolkentrumAndrey BoreykoOlga Peretyatko, sopranoRichard WagnerTannhäuser, OuvertureRichard StraussVier letzte LiederAntonín DvořákSinfonia n. 8 in sol magg. op. 88