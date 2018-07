Rivoluzione Sanremo 2019, il Festival raddoppia

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il direttore artistico Claudio Baglioni ci crede e vuole il grande cambiamento. E allora, per l'edizione numero 69, via alla divisione tra Big e Nuove Proposte, come accadeva ormai da più di 30 anni. Alla gara unica di febbraio saranno ammessi i due vincitori di un nuovo contest per 24 artisti under 36 che si terrà dal 17 al 21 dicembre. «L'idea di un Sanremo doppio mi girava in testa già da prima dell'edizione 2018. A me non interessa solo un nuovo Sanremo: mi appassiona un Sanremo nuovo che abbia qualcosa di inedito, di interessante, avvincente, magari addirittura sorprendente. Bisogna anche alzare ancora un po' l'asticella; provare a stabilire un nuovo record», ha scritto Claudio Baglioni su Fb.Sanremo Giovani si articolerà in due prime serate, il 20 e 21 dicembre, e quattro pre-serali nella stessa settimana durante i quali i finalisti potranno far conoscere le loro canzoni e le loro storie, che andranno in onda su Rai1 e su Radio2 e poi in differita, su Rai4 e, in replica, di nuovo su Rai1. I vincitori della prima e della seconda serata conquisteranno un pass per l'Ariston. A dire il vero, già Tony Renis nel 2004, aveva provato a eliminare le divisioni. Esperimento che non ebbe seguito.Dal 1984 sul palco dell'Ariston di giovani diventati big ne sono passati molti: Eros Ramazzotti a Laura Pausini, Andrea Bocelli, e ancora Alex Britti e tra gli ultimi Francesco Gabbani, Ermal Meta, Arisa.