Festival internazionale di musica e cultura latino americana, tre concerti per chiudere la Fiesta: ecco le date

Si chiude in bellezza Giugno di Fiesta con tre concerti previsti venerdì, sabato e giovedì prossimo con importanti artisti del panorama musicale internazionale. Apre la chiusura Justin Quiles, seguito sabato dal Grupo Extra e giovedì 30 Emanuel Herrera Batista, meglio noto come “El Alfa”. I concerti del Festival internazionale di musica e cultura latino americana si terranno in via delle Tre Fontane a partire dalle 23 (apertura porte alle 21).

Leggi anche > Pinguini Tattici Nucleari, bagno di folla per il 'Dove siamo rimasti Tour'

Il primo artista, Venerdì 24 giugno è Justin Quiles, ragazzo d'oro della latin music mondiale. Quiles l’hitmaker della musica latina, dopo il grande successo della global hit “Loco” arriva il 24 giugno sul palco di Fiesta! L’artista portoricano quando canta trasmette una grande profondità emotiva che rende la sua performance ancora più intensa e travolgente. Da J Balvin a Maluma, e ancora Daddy Yankee e Anitta: le migliori hit del mondo latin del momento, portano tutte la firma di questo talento portoricano. Justin Rafael Quiles Rivera, classe 1990, noto anche solo come Justin Quiles, è il volto della latin music mondiale la cui storia potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Non solo perché composta da numeri impressionanti, come le Tre Nomination ai Latin Grammy, i sedici milioni di ascoltatori mensili su Spotify o i cinque miliardi di streaming complessivi nel mondo. È la storia di un ragazzo portoricano che non si è mai fermato di fronte agli ostacoli e che da sempre coltiva solo la propria passione: scrivere canzoni. Oggi, Justin Quiles è un ragazzo d’oro, sia per i frutti del suo lavoro, ma anche per la sua immensa modestia e umanità che lo hanno reso uno fra gli artisti più autentici che il panorama mondiale possa vantare. Con il nuovo singolo LOCO, insieme al leggendario duo reggaeton Zion & Lennox e al rapper dominicano Chimbala, Justin Quiles sta spianando la strada al suo terzo album in studio. La “Ultima Promesa” - album di debutto ha raggiunto il picco al #1della classifica Billboard ‘Top Latin Rhythm Albums’ e al #2 della ‘Top Latin Albums’ chart. Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5 euro prevendita

Sabato 25 Giugno salirà sul palco del Fiesta il Grupo Extra. Un gruppo di musica latina "urbana", che svolge essenzialmente la bachata "Urbana", ma anche altri stili come il merengue electronico, il reggaeton, la salsa, il kuduro... Il gruppo guidato da Fidel Perez è stato la rivelazione del 2010/2011, con l’album THE TAKE OFF, incentrato sul genere Urbano. Ma è con il secondo album DIFERENTE che il GRUPO EXTRA raggiunge il vertice del successo. Nella sua breve carriera musicale il GRUPO EXTRA ha condiviso il palco con grandi figure della musica internazionale latina come Daddy Yankee, Wyclef Jean, Jorge Celedon, Kasav, Los Van Van di Cuba, Guayacan della Colombia, Hector Acosta e, dulcis in fundo, Prince Royce. Prezzo Biglietto: 20,00 euro + 2 euro prevendita.

Giovedì 30 Giugno si esibirà invece El Alfa, la star mondiale del Dembow sarà sul palco di Fiesta giovedì 30 giugno. Emanuel Herrera Batista, meglio noto come “El Alfa” è nato il 18 dicembre 1990 a Haina, nella Repubblica Dominicana, è un artista urbano conosciuto dal pubblico come il più influente del genere dembow di tutti i tempi. Deve la notorietà a successi come "Coche Bomba", "Muevete Jevi" e "Tarzan" ed ha al suo attivo oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, cosa che lo rende uno degli artisti più visti sulla piattaforma digitale nel suo genere. Oltre ad essere un interprete del genere dembow, è anche un grande innovatore di suoni musicali, come si può notare in ognuna delle produzioni a cui prende parte. Si è esibito in importanti location, tra cui il Madison Square Garden di New York, invitato dalla famosa emittente televisiva "La Mega NYC". Sul palco di Fiesta proporrà tutti grandi successi: WOW BB, Funalito, La Mamá de la Mamá e tanti altri . Sarà un concerto pieno di ritmo ed energia. Prezzo Biglietto: 50,00 euro + 5 euro prevendita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Giugno 2022, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA