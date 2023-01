«Cambi una Ferrari per una Twingo», la frecciata di Shakira a Piqué e la risposta di Clara Chia

Ventitré anni, studentessa: Clara Chia Marti è la nuova fiamma di Gerard Piqué. E' ormai noto a tutti, anche all'ex moglie Shakira, che non ha perso occasione per lanciare frecciate nel suo stile. La sua ultima canzone, infatti, ha creato molti rumors, perchè i riferimenti sono chiari: «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio, tipi come te prendono donne uguali a te» recita nel brano "Bzrp Music Sessions vol 54", scritto col producer Bizzarap. E ancora: «Le donne non piangono, le donne fatturano» e ancora, diretto a lei: «Tanta palestra, ma allena un po' anche il cervello». E, ora, arriva anche la reazione di Clara Chiara Marti.

La reazione di Clara Chia Marti è stata affidata a una storia su Instagram, cancellata però poco dopo la pubblicazione. La nuova fidanzata di Gerard Piqué non ha detto o scritto nulla, ma semplicemente ha postato una emoji che sbadiglia, con un messaggio sottinteso «Che noia».

Tutto tace

Da parte di Gerard Piqué nessuna reazione invece, sebbene in un primo momento sembrava avesse pubblicato un tweet con una serie di emoji che rimandano al circo proprio l'uscita del brano di Shakira. In realtà, il riferimento era al giocatore misterioso della sua nuova lega di Calcio a 7.

Il dolore

Nel brano, Shakira lancia una serie di frecciate molto dirette alla situazione che l'ha interessata nell'ultimo periodo, la dolorosa separazione da Gerard Piqué. «Scusa piccola», sembra voler dire a Clara Chia, «è da un po' di tempo che avrei dovuto buttare via quel gatto. Una lupa come me non è per tipi come te». E ancora: «Mi hai lasciato come vicina di casa di mia suocera, con la stampa alla porta e i debiti in banca». «Hai la nomea di una persona buona, ma chiaramente non è come sembra». E, infine, gli attacchi diretti alla nuova fidanzata: «Zero rancori, baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta. Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio».

La relazione clandestina

A rivelare i dettagli di questa relazione sottobanco al Sun, sono stati alcuni amici della coppia: «Gerard e Clara si vedono da mesi – confidano le fonti -. Lei è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio, organizza eventi. Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia piuttosto serio riguardo allo stare con lei».

