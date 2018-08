di Ida Di Grazia

Matrimonio Ferragnez, le damigelle di Chiara Ferragni con abiti Alberta Ferretti​

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera a partire dalle 18 si aprono ufficilamente i festeggiamenti per ildiIl salone di Psarà il protagonista della pre-party prima delle nozze di domani, che si terranno sempre alle 18 presso la,a 36 km da Noto.Tantissimi gli ospiti vip attesi da. C'è però un giallo che si ta consumando in queste ore, perchè tra gli inviati dovrebbe esserci ancheIl condizionale è d'obbligo perchè il rapper potrebbe dare forfait. Dopo un disco e tanti singoli di successo, la coppia di rapper milanesi si è detta addio con il concerto evento di San Siro ma nonostante la rottura del sodalizio artistico, Ax era stato inviatato alle nozze, a differenza di Fabio Rovazzi. Eppure a quanto risulta, nemmeno Ax parteciperà al Royal Wedding italiano, poichè dovrebbe partecipare ad un altro evento.Dal 30 agosto al 2 settembre, San Marino ospita: 4 giorni di sport e spettacolo e proprio il 1 settembre, come si legge sul sito della radio, a partire dalle 20.30 dovrebbe essere sul palco insieme a