Félicité Tomlinson, morta a 18 anni la sorella del cantante degli One Direction: trovata senza vita in casa

Ultimo aggiornamento: 12:38

, cantante degliè stata trovata. Dopo la morte della mamma il cantante subisce un secondo grave lutto, dopo che la sorella, nota influencer con 1,4 milioni di follower su, è stata trovata priva di vita a Londra per cause ancora da accertare.Secondo le prime ipotesi la 18enne sarebbe morta per un infarto, ma solo l'autopsia chiarirà le cause del decesso che restano sospette proprio per la sua giovanissima età. Sul web intanto, amici, colleghi e fan si sono stretti intorno al dolore del cantante e di tutta la sua famiglia dedicando alla giovane ragazza molti post utilizzando l'hashtag #RipFizzy, nomignolo diSecondo TMZ, che ha dato per prima la notizia della morte dell'influencer, Félicité nno aveva mai avuto problemi cardiaci prima. Aveva ammesso di soffrire di problemi alla sciatica e recentemente aveva annunciato a tutti i suoi followers la scelta di smettere di fumare e di consumare qualunque tipo di alcolici.