Fedez ribatte a Tiziano Ferro: «L'omofobia è importante solo quando si presentano i dischi»

non si placa la polemica. Il rapper e marito diha affidato al suo profiloun lungo sfogo per rivolgersi al cantante e collega, dopo il casosu una sua. Le parole di Fedez, in alcune stories su Instagram pubblicate questa mattina, sono al veleno: «La verità è che certi temi purtroppo diventano importanti solo nei momenti di presentazione di un disco e non vedo volontà per altro», scrive.Al centro della questione, il'Tutto il contrario',e contenente riferimenti al collega Ferro. «Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull'accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l'ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo - scrive Fedez in una serie di stories - Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta né privatamente né pubblicamente questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole omofobo, bullo, omofobia. Dove tra l'altro sembra che la mia sola giustificazione sia stata quella di dire 'avevo 19 anni' quando in realtà ho detto tutt'altro».«La canzone si intitola 'Tutto il contrario', ovvero scrivo tutto il contrario di ciò che penso e anche nel momento in cui l'ho scritta non ha mai voluto essere un testo omofobo ma... tutto il contrario! - prosegue - Mi sono solo stupito di questo tempismo in cui parte una caccia alle streghe per un mio testo di 10 anni fa». «Oggi dopo aver provato a trasformare tutto ciò in qualcosa di positivo mi trovo costretto a chiedermi se Tiziano Ferro perdoni i testi omofobi solo a Fabri Fibra con cui ha duettato due anni fa. Questa attenzione per i testi del passato non c'è stata? Come mai? Non ce l'ho con Fabri Fibra ma con l'unilaterale attenzione verso una mia canzone di 10 anni fa», aggiunge Fedez, postando alcune parti di una canzone dello stesso Fabri Fibra.