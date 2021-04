Fedez: «Con "Scena Unita" raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo. Quasi 2 già distribuiti»

Ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di euro il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, lanciato con la campagna “Scena Unita”. Ad annunciarlo sui social è stato Fedez, uno dei maggiori sostenitori dell'iniziativa, che sulle storie di Instagram ha postato un aggiornamento e molto ringraziamenti.

«Ad oggi siamo riusciti a raccogliere più di 4 milioni di euro», ha scritto Fedez, sottolineando che sono oltre 100 gli artisti che hanno aderito sostenendo il fondo «in prima persona» e contattando «le aziende con cui lavorano per cercare di raccogliere più fondi possibili». «Ad oggi - ha aggiunto - 1.800.000 euro sono stati distribuiti per aiutare lavoratori e imprese in difficoltà».

«Nei prossimi mesi - ha aggiunto - ci impegneremo nella sfida più grande: cercare di aiutare aziende e lavoratori a ripartire, mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le realtà in difficoltà», ha proseguito ringraziando gli amici artisti che per primi hanno dato vita con lui a questa «folle avventura» e cioè Shade, Achille Lauro, Calcutta, Ermal Meta, Jambo Praticò, Emiliano Colasanti e Dargen D'Amico.

«Tutto è nato da un gruppo whatsapp. In 10 giorni siamo riusciti a raccogliere 2 milioni di euro e tanti altri artisti nei giorni successivi si sono uniti al progetto», conclude pubblicando poi l'intero elenco degli artisti sostenitori, da Amadeus a Carlo Verdone, da Gianna Nannini a Claudio Baglioni, da Maria De Filippi a Vasco Rossi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA