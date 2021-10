Fedez e le polemiche dopo alcune frasi su un concerto di Emma Marrone: ecco cosa è successo

Fedez protagonista suo malgrado di una nuova polemica e questa volta è coinvolta la collega Emma Marrone. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio il rapper milanese ha parlato di un concerto di Emma e del fatto che il pubblico fosse seduto, un aspetto che gli è sembrato strano e la sua osservazione ha fatto credere (ingiustamente) che il suo tono fosse polemico.

«Io mi ricordo una volta, non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Giuro ci sono stato davvero. A Roma vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. Invece erano tutti a sedere. Poi era tipo super in hype in quel periodo. Boh, erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo, erano più robe pop, però balli comunque, non lo so». Alcuni fan della cantante gli hanno fatto notare che quanto detto non era carino ma Fedez si è difeso dicendo di essere stato frainteso: «Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male?».

A difendere Federico è arrivata la stessa Marrone:«Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga… state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez. Il concerto era bello anche da seduto? Lo so… non ho mai fatto concerti brutti».

