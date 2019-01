Fedez a Parco Leonardo per il nuovo disco: assalto dei fan, tutti in fila

di Silvia Natella

Sono emozionati, stringono il cd tra le mani e aspettano pazientemente in fila per un autografo. Sono i fan di Fedez, arrivati al centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino per incontrarlo. L’artista è atterrato idealmente con il suo ”Paranoia Airlines” al centro commerciale nell’unica data del Lazio del suo Instore Tour.Il nuovo album contiene il singolo disco di platino “Prima di ogni cosa”, dedicato al figlio Leone, e altri brani inediti frutto di collaborazioni con interpreti nazionali e internazionali come Emis Killa, Zara Larsson, LP, Annalisa.I fan si sono dati appuntamento in galleria rispondendo all’invito dello stesso artista sui social. Sono giovanissimi e in alcuni casi hanno chiesto ai genitori di accompagnarli. «Ho portato qui mia figlia di dieci anni, ha tutti i suoi poster in camera. Se lo meritava», spiega una mamma. «Sono riuscita a prendere le capsule», racconta una fan in fila. Acquistando il disco, è possibile, infatti, avere in regalo gadget firmati “The Ferragnez Collection”, ideati e disegnati insieme alla moglie Chiara Ferragni e realizzati con il supporto della marca Diesel. Felpe, magliette e capelli che vengono rigorosamente indossati perché ormai Fedez detta anche le mode.