Fedez sbarca a Parco Leonardo per presentare "Paranoia Airlines"

per la gioia di tantissimi fan arrivain occasione del lancio del suo nuovo cd ‘’’’.Parco Leonardo saràche vede l’artista coinvolto in 19 tappe di presentazione per il suo cd.Dall’album “Paranoia Airlines” sono stati estratti i singoli “Prima di ogni cosa”, certificato disco di platino, dedicato al figlio avuto con Chiara Ferragni, Leone, “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd, la traccia che Federico ha rilasciato anticipatamente ai suoi fan per ringraziarli del sostegno avuto in questi mesi e dal secondo singolo “Holding out for you” ft. Zara LarssonFedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, ha preparato una sorpresa esclusiva per i partecipanti del suo instore tour, che annuncerà nei prossimi giorni. La risposta infatti dei fan è esplosa in pochissimi giorni. Si preannuncia un’instore dai grandi numeri di affluenza . Il cd Paranoia Airlines è in uscita nei negozi e in digitale dal 25 gennaio.