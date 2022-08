Fedez, 'La dolce vita' finisce nel mirino: «Distorsione di gusto e memoria». La critica alla hit estiva

Mentre Fedez si gode gli ultimi giorni di vacanza al mare, in tv c'è chi torna a parlare del suo successo dell'estate in termini non propriamente elogiativi. È quello che è successo nella seconda parte della nuova puntata di Estate in Diretta, dove è intervenuto Dario Salvatori per commentare «La dolce vita».

Il brano, scritto a sei mani da Fedez, Mara Sattei e Tananai, si è aggiudicato il Disco di Platino come brano più venduto e più trasmesso dell'estate. Nonostante ciò le parole del critico sono tutt'altro che di elogio.

Quando infatti, durante la puntata, Agostino Penna fa notare a Salvatori che il brano è un twist, il critico musicale lo definisce «Distorsione del gusto e della memoria». Prima di spiegare: «Ci sono tante campionature dentro, i ragazzi ballano quello che per loro è un twist come dei seminaristi che stanno alle colonie». Un commento caustico che potrebbe scatenare la reazione del rapper, non appena sarà tornato dalle ferie. O anche prima di allora.

