Fedez e J-Ax, le prove per il concerto del 28 giugno: il duo rapper è tornato

"Senza pagare" e "Spirale ovale" sono solo alcuni dei successi intramontabili che Fedez e J-Ax canterannno sul palco del concerto "Love Mi" in piazza Duomo a Milano il 28 giugno. A renderlo ufficiale sono gli stessi rapper che, su Instagram, hanno pubblicato delle storiesin cui duettano sulle note dei brani scritti insieme o di hit personali rivitate per l'occasione. Chitarra alla mano, microfoni accesi: il duo Fedez-JAx è tornato.

In alcune stories Fedez impugna la chitarra e riprende le note di "Domani smetto", grande successo dell'amico ritrovato. Dopo 4 anni di silenzio, l'amicizia fra Fedez e J-Ax è rinata più forte di prima. Loro stessi hanno reso pubblica la pace ritrovata attraverso un post in cui raccontavano di essersi chiariti e di aver deciso di riallacciare i rapporti, proprio a suon di concerti. Da qui nasce la collaborazione per il concerto "Love Mi", il cui ricavato, raccolto attraverso sms e sponsor, sarà devoluto alla Fondazione TOG ( TOGETHER TO GO (onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse). Una giusta causa promossa in primis da Fedez che, reduce da un tumore al pancreas, ha voluto regalare sorrisi ai bambini affetti da malattie rare. E J-Ax non ha esistato a offrirsi a supporto del progetto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 22:29

