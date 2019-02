Fedez e il post per il disco di platino: «Ho lottato, non ero felice. Ora ho una famiglia con cui condividere»

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

festeggia ilraggiunto in una sola settimana dal suo ultimo disco, “Paranoia Airlines” e ringrazia i suoi due angeli custodi, la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone. Fedez infatti nel post spiega di aver scoperto che la felicità non è il successo, ma una famiglia con cui condividere i momenti speciali.Il rapper produttore ed ex giudice di XFactor ha postato una foto che lo vede con Leone e Chiara, seguito da una lunga didascalia: “Tornare a casa dopo una settimana e scoprire che Paranoia Airlines è disco di platino in 7 giorni! - ha scritto sul social - Ecco, devo ringraziare soprattutto i miei due angeli custodi che in questo anno mi hanno aiutato a superare un momento molto difficile della mia vita, una di quelle storie che non riesci a cancellare in 24 ore e che ti porti dietro per sempre"Dopo tanto lavoro, la sua scoperta sono gli affetti: "Potrei dire di non aver avuto una vita facile e che gli strascichi si fanno sentire anche oggi, sono una testa calda (a volte anche testa di cazzo), impulsivo ed insicuro. Ho dovuto lottare tanto per raggiungere degli obbiettivi che pensavo portassero alla felicità. Così non era. Oggi la vera felicità non è questo disco di platino, ma avere una famiglia con cui condividere tutto questo. Sembra una cazzata lo so, eppure non è così. Grazie a voi che ci siete sempre stati, senza i quali tutto questo non sarebbe mai arrivato ❤️ Parlo della vera felicità”.