di Davide Desario

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Impaurito ma calmo. Consapevole dei suoi limiti ma anche della sua forza. Ed è tutto lì marchiato sulla pelle in quindici tatuaggi, tra cuori e filo spinato, tra nomi sbiaditi e date indimenticabili. È unche non ti aspetti quello che ha presentato a Roma (al fianco della sua compagna Giglia Marra e sotto gli occhi del padre ottantenne) l’ultimo disco dei“Fino a qui”. Uno strano album: un po’ raccolta dei suoi successi cantati insieme a Jovanotti, Tiziano Ferro e Luca Carboni; ma anche quattro inediti tra cui “Casomai” che sta impazzando sulle radio.«Dici? Sì il vinile ha più fascino e infatti ho diviso i pezzi in quattro capitoli, uno per lato pensando proprio al 33 giri».«Sun side, Soul side, Wild side e Intimate side».«L’amore è tutto. Nel bene e nel male, muove ogni cosa. La gente quasi se ne dimentica. Soprattutto a Roma. Una città così difficile e così maltrattata dove le persone hanno sviluppato un cinismo che li fa chiudere. E invece a cinquant’anni ho capito che bisogna aprirsi al bello, all’amore. Ovvero tutto quello per cui andiamo avanti».«No. Non è solo passato. Ci sono brani nuovi e i vecchi sono riarrangiati e cantati insieme a tanti amici».«Su Whatsapp. Ho iniziato a scrivergli e a chiedere se avevano voglia di cantare una mia canzone».«Sono rimasto sorpreso perché ho capito che certe mie canzoni sono entrate un po’ nel cuore di tanti. E non me lo aspettavo».«No, è stata un’iniezione di entusiasmo. È come se mi fossi fatto un regalo».«Forse Mannarino. Non pensavo apprezzasse la mia musica. E invece mi ha detto che Amore Impossibile è una delle sue canzoni preferite».«Ci stiamo rifrequentando. Quest’estate siamo stati insieme in Grecia. Il suo disco è molto bello. Spero di rifare presto qualcosa insieme».«Linda ha solo 9 anni e il disco è uscito il giorno del suo compleanno. Le ho chiesto di cantare l’introduzione del brano che le ho dedicato quando nacque (Immagini che lasciano il segno, ndr). E quando l’ho vista in studio con le cuffie, mi sono commosso. E poi, oh, buona la prima».«Ascolta tutto. Ma è figlia del suo tempo quindi tanto rap, trap, ma anche rock per fortuna».«Sono un papà divorziato, abito lontano da casa di Claudia (Gerini, ndr). È più facile che la vada a prendere. Ed è bellissimo».«Insomma, uso molto Spotify. L’ultimo l’ho preso in autogrill sull’autostrada, una super raccolta di Lucio Dalla».«No, il mio manager non vuole. Dice che poi tiro fuori il peggio di me»«Io non ce la faccio ad accostare la musica a una gara. Mi viene l’ansia. Ho paura. Faccio casino. Se Baglioni mi chiama vado come ospite e canto qualcosa con lui».«Sì, suoneremo con una grande orchestra per questo ho scelto i teatri dove si può sentire bene. Poi voglio scrivere una canzone per Roma. È una città che mi fa incazzare ma che amo».