” cantava Nek al festival di Sanremo nel 1997, più di venti anni fa. Oggi, invece, Federico Saliola attore e speaker radiofonico, proprio sulle note del successo sanremese si esibisce in “L’ama non c’è”. Una nuova video-parodia del ventinovenne romano. Oggetto della satira, come si intuisce dal titolo, è l’azienda del comune di Roma per la raccolta dei rifiuti. Rifiuti che, spesso e volentieri, rimangono a lungo abbandonati lungo i marciapiedi delle strade di Roma, fino ad accumularsi per giorni e giorni.“L’Ama non c’è, è andata via, l’ama non passa a casa mia”, recita il testo di Salini, cantato da Dario Falasca. Oltre a prendere bonariamente in giro “L’ama che non c’è”, il testo di Saliola, prende di mira anche i romani che, spesso, cercano di liberarsi di rifiuti “ingombranti” abbandonandoli accanto al priimo cassonetto che trovano.“Devo butta’ sto cesso, non vuoi? Lo devo butta’ adesso, tu non vuoi”.ll video di Saliola, che non manca di lanciare qualche frecciatina anche alla Sindaca Raggi ("Je farei perde' il posto a chi sai te..."), in queste ore sta diventando già virale sui vari social network, e solo su Facebook ha superato le cinquantamila visualizzazioni.