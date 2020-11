Federica "La Camba", fuori il 13 novembre il nuovo singolo "Qui e Ora" della cantante da 10 milioni di copie

Un canto contro ogni avversità e un delicato invito all’amor proprio, in un unico solo tempo: il presente. Qui e ora. Questo è il titolo del nuovo singolo dell’artista La Camba, nome d’arte di Federica Camba, che, dopo il successo e la presenza nei maggiori network radiofonici e televisivi del singolo “Facci caso”, torna nelle radio e nei digital store il 13 novembre con un brano forte e deciso.

“Qui e ora” è il brano della consacrazione per l’artista, che la vede ancora di più in prima linea nei ruoli di coproduttrice artistica (insieme a Gianmarco Grande) e produttrice esecutiva (il singolo uscirà con la sua etichetta indipendente La Niña), oltre che come autrice stessa di musica e parole. Una capacità artistica che, negli ultimi anni, l’ha resa un pilastro dell’autorialità musicale italiana, con più di 10 milioni di copie vendute, firmando canzoni di grandi interpreti come: Laura Pausini, Luca Carboni, Emma, Alessandra Amoroso, Nek, Elodie, Annalisa e Marco Masini.

“Qui e ora” può rappresentare la forza di una donna capace di riprendere in mano la propria vita; lo stimolo a reagire, sempre e comunque, a un momento avverso come la pandemia attuale, che vorrebbe metterci in ginocchio; o un semplice, e mai scontato, invito all’amore primordiale, all’amore per noi stessi.

«Qui e ora è l’abbraccio che vorrei ricevere tutte le mattine – racconta La Camba - il messaggio da cui partire a costruire ogni giornata, il continuare a continuare nonostante tutto. È la lotta buona ai casini della vita, quella che non ti fa finire KO. La consapevole voglia di dare la giusta importanza a ciò che ci circonda, ma anche, soprattutto, il sapersi preservare, concedendoci degli attimi in cui tutto il mondo resta fuori e noi rispondiamo presenti, qui e ora». A ciascuno il significato e il valore che più gli è affine, dopo l’ascolto del singolo in uscita il 13 novembre.

Fuori in contemporanea anche il videoclip del brano, diretto da Fabio Tartaglia e ambientato in una palestra, su un ring metafora di quello scontro quotidiano che, come mostrerà La Camba, ci richiede sempre di indossare i guantoni. «Siamo tutti pugili nel ring della quotidianità – spiega l’artista - può finire un amore, o arrivare il Covid a mettere in ginocchio il mondo, noi dobbiamo resistere esistere insistere. Ogni istante Qui e Ora, attuiamo una piccola enorme rivoluzione interna, per non farci mangiare da tutto e continuare a non mollare. È la rivoluzione della vita, è la speranza. È crederci. È la rinascita».

Federica Camba, Fratoni all’anagrafe, è nata a Roma, cresciuta a Cagliari, vive a Milano. Appassionata di scrittura sin da piccola, dalle poesie ai romanzi, decide di unire la sua passione per la parola a quella per il canto. Il suo percorso artistico inizia nel 2000, firmando come autrice innumerevoli canzoni portate al successo da Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Nek, Emma, Marco Masini (due delle quali portate a Sanremo dal cantante, nel 2017 e nel 2020), Elodie, Annalisa e Gianni Morandi (con il quale vince il Premio Lunezia per il brano Grazie a tutti). Nel 2010 debutta come interprete e pubblica due album da solista: “Magari oppure no” (Warner) e “Buonanotte sognatori” (Universal), uscito nel 2013.

