FASMA: il rapper romano pubblica il suo primo disco

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FASMA esce allo scoperto e pubblica il 2 novembre il suo primo disco. Il rapper romano che di nome fa Tiberio Fazioli non sarà solo. Con lui la crew, come si usa chiamare la squadra con cui suona una musica che viaggia tra rap, trap ed emo: la WFK, fondata insieme al suo attuale produttore GG, Barak da Baby e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016». Quest’anno la partecipazione al Wind Summer Festival a Roma, la loro musica su Spotify e la conoscenza di Francesco Facchinetti che lo porta nella NeWcO, la sua società di management.«La musica è il pennello senza regole, il microfono è la fotocamera con cui rievoco momenti passati e significativi, empatia in note, scatti di emozioni», racconta FASMA. Un esordio discografico che ha il sapore di un anticipo. Quattro milioni di visualizzazioni su YouTube con il singolo “Marylin M.”, e i precendenti “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby. «Vorrei che questo disco fosse d’aiuto a qualcuno e che fosse l’inizio di un progetto che si basa sull’essere e non sull’apparire - racconta FASMA. - Questo disco è lavoro, è espressione e sacrifici, sono io e siamo noi. Questo disco era immaginare, era sognare ad occhi aperti con la voglia di non svegliarsi più. Questo sogno oggi è realtà, questo disco è solo l’inizio».