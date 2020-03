FASMA: il singolo sanremese "PER SENTIRMI VIVO" è disco d'oro

Grande risultato per FASMA che, con il singolo “PER SENTIRMI VIVO”, brano con cui ha partecipato tra le "Nuove Proposte" alla 70° edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato oggi il disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia)! Il singolo è contenuto nel suo nuovo album, “IO SONO FASMA”, uscito venerdì 28 febbraio per Sony Music Italy.



Questi gli appuntamenti instore durante i quali Fasma incontrerà i fan e firmerà le copie del nuovo disco: 03.03 - ore 15.30 - Firenze - Galleria del Disco, Sottopassaggio Stazione S. Maria Novella 04.03 - ore 17.00 - Napoli - Feltrinelli, Stazione Centrale Piazza Garibaldi 05.03 - ore 17.30 - Bari - Feltrinelli, c/o C.C. Mongolfiera Santa Caterina Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, gli instore di Milano, Torino e Bologna sono rimandati a data da definire. Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA