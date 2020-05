Fasma, concerti a Roma e Milano rimandati: le nuove date

In seguito alle disposizioni ministeriali, Vivo Concerti posticipa i live di FASMA. I concerti, previsti il 15 maggio a Roma e il 16 maggio a Milano, sono riprogrammati per venerdì 19 marzo 2021 al Teatro Centrale di Roma e domenica 21 marzo 2021 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.



FASMA, al secolo Tiberio Fazioli, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al suo attuale produttore GG, Barak da Baby e il suo manager Tommy, dando vita ad uno stile musicale non classificabile in alcun genere. L’artista definisce la musica come un pennello che non ha regole, il microfono come una fotocamera con cui rievocare momenti passati e significativi della propria vita.



Nel 2017 FASMA pubblica ‘Marylin M.’, singolo certificato disco d’oro dalla FIMI/Gfk e che conta ad oggi 19 milioni di stream su Spotify e 12 milioni di visualizzazioni su YouTube, ‘M. Manson’ e ‘Lady D’, brani che anticipano l’EP, rilasciato l’anno successivo, dal titolo ‘WFK.1’. Nell’estate 2018 FASMA, grazie al successo dei suoi brani che registrano milioni di ascolti, viene notato e invitato ad esibirsi insieme ad altri cinque artisti emergenti al Wind Summer Festival a Roma. Il suo album d’esordio, dal titolo ‘Moriresti per vivere con me?’, pubblicato il 2 Novembre 2018, ad oggi ha raccolto 50 milioni di stream su Spotify.



Nel mese di febbraio 2020 FASMA partecipa al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano ‘Per sentirmi vivo’, certificato disco d’oro, facendo innamorare pubblico e critica e raggiungendo oltre 24,2 milioni di stream totali sulle piattaforme digitali. Il singolo è incluso nel nuovo album ‘Io sono Fasma’, uscito venerdì 28 febbraio, che nasce dalla voglia di mostrare cosa si ha dentro, in modo libero e senza restare prigionieri di un determinato genere, che ha già raccolto oltre 29,4 milioni di stream. Il 23 marzo è uscito il videoclip di ‘Tommy’ + ‘BASTA!’, due delle quattordici tracce contenute nel nuovo disco.



A oggi Fasma ha all’attivo oltre 110 milioni di stream, numeri da capogiro per il giovane artista romano che, durante il Festival di Sanremo, ha fatto innamorare pubblico e critica con la sua musica e le sue performance. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA