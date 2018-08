Fabrizio Moro non si ferma, ecco il tour estivo da Gaeta a Taormina

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio Moro non si ferma. Prima il podio di Sanremo insieme a Ermal Meta con la canzone tanto discussa “Non mi avete fatto niente” che ha rischiato l'eliminazione, poi l’Eurovision Song Contest 2018 portando in gara il brano del Festival e conquistando il 5° posto. Poi i concerti, tra cui l’ambito Stadio Olimpico di Roma lo scorso giugno, e ora il tour estivo. Il cantautore suonerà venerdì 17 agosto all’Arena Virgilio di Gaeta (LT) per poi proseguire con una serie di live che lo porteranno chiudere al Teatro Antico di Taormina (29 agosto).Fabrizio Moro ha terminato da poco il lavoro con il rapper Ultimo per la realizzazione del suo nuovo singolo "L'eternità (Il mio quartiere)", una rielaborazione di un brano del cantautore, originariamente contenuto all'interno dell'album del 2013 "L'inizio", arricchito da alcuni versi rappati da Ultimo, in radio da poche settimane.Nel corso del tour Fabrizio sarà accompagnato live da: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).Prossime date del tour estivo:18 agosto – Teatro G. D'Annunzio – Pescara21 agosto – Piazza Cattedrale – Trani (BAT)22 agosto – Piazza Libertini – Lecce24 agosto – Summer Arena – Soverato (CZ)25 agosto – Anfiteatro Altomonte – Altomonte (CS)28 agosto – Teatro di Verdura – Palermo29 agosto – Teatro Antico – Taormina (ME)