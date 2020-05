Fabrizio Moro, online la nuova versione di “Il senso di ogni cosa”

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 19:51

Da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, la nuova versione di “Il senso di ogni cosa” (Fattoria del Moro distr. Believe) di. Questa canzone, è un inno all’amore. Da sempre autentico, Fabrizio non ha mai nascosto le sue fragilità raccontando, attraverso le sue canzoni e senza troppa retorica, la sua visione della vita.Il videoclip del brano, che vede per la prima volta Fabrizio Moro alla regia insieme ad Alessio De Leonardis, è online su Youtube«Stare dall’altra parte della macchina da presa è da sempre stato il mio sogno - dichiara il cantautore romano . Ho chiesto a tutti miei fan di mandarmi una clip da 20 secondi della loro vita, che rappresentasse, in questo momento così complicato della nostra esistenza, l’espressione del loro Senso di ogni cosa.Alessio ed io abbiamo visionato tutti i frammenti ricevuti, cercando di trovare quelli che ci coinvolgessero di più sia dal punto di vista “emotivo” che da quello qualitativo (angolazione di ripresa, luce, etc).I video dei ragazzi - continua Moro - si fondono con il mio playback, registrato di notte, in un stanza bianca, asettica. Ho scelto questa ambientazione perché le nostre vite, in questo momento in cui siamo costretti a rimanere a casa, sono esattamente così.Nel videoclip, le luci entrano ad intermittenza da fuori, si aprono e si chiudono, come una sirena accesa, come se stesse accadendo qualcosa … Quasi come se il mondo fosse in pericolo » .