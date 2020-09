"Fabrizio De André & PFM. Il concerto ritrovato", il cofanetto con colonna sonora e contenuti extra

Rai1 presentato il Daytime, tutti i volti del nuovo palinsesto

. Il concerto ritrovato” arriva finalmente nei negozi e digital store, dal 2 settembre infatti è disponibile il DVD/BLURAY dellaoriginale del docufilm con la regia di Walter Veltroni.Il docufilm è stato tratto dal filmato recentemente ritrovato dello storico concerto del 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera di Genova ma il cofanetto include, come extra, anche i tre brani che non presenti nell’opera cinematografica: Maria nella bottega del falegname, Verranno a chiederti del nostro amore, e Sally. Un cofanetto importante, in cui i brani restituiscono la grandezza della voce di Andrè grazie a un meticoloso ed importante lavoro di restauro e masterizzazione.La tracklist comprende: La canzone di Marinella; Andrea; Maria nella bottega del falegname; Il testamento di Tito; Un giudice; Giugno '73; La guerra di Piero; Amico fragile; Verranno a chiederti del nostro amore; Zirichiltaggia; Rimini; Via del campo; Avventura a Durango; Sally; Bocca di rosa; Volta la carta; Il pescatore; Maria nella bottega del falegname, Verranno a chiederti del nostro amore, Sally.“Fabrizio De Andrè & Pfm. Il Concerto Ritrovato”: Fabrizio De André, voce, chitarra; Franz Di Cioccio, batteria, percussioni, marimba, crotali; Patrick Djivas, basso; Franco Mussida, chitarra elettrica, chitarre acustiche 6 e 12 corde, voce; Flavio Premoli, tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce, fisarmonica; Lucio Fabbri, violino, percussioni; Roberto Colombo, tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce, percussioni. Arrangiamenti PFM.