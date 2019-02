Premio Fabrizio De André: i finalisti e l'ultima sfida, il 6 aprile a Roma

La XVII^ edizione delgiunge all’ultimo atto. Di seguito i nomi dei 12 finalisti della sezione musica e i brani in gara selezionati dalla direzione artistica. Ledelle categorie Musica, Poesia e Pittura si terranno all’di Roma – Teatro Studio Borgna il prossimo 6 aprile.LEGGI ANCHE-­ “BELTEMPO”-­ “ROMEO E GIULIETTA (LA STORIA VERA)” FABIO VARRIALE -­‐ “A SANNAZZARO”-­ “TRA IL FALSO ED IL VERO”-­ “SETTEMBRE”-­ “OCCHIO NON VEDE CUORE NON DUOLE”-­ “NON TI PREOCCUPARE”-­ “TUTTI ZITTI”-­ “PELLE”-­ ”L’ELICOTTERO E IL SILENZIO (CONFESSIONI DI UN PILOTA)"-­ “NOTA”-­ “SEME MORTE”Per la sezione Poesia:I due finalisti della sezione Pittura sonoPatrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André, il Premio è realizzato grazie al contributo di Dori Ghezzi (Presidente della Giuria) e di Luisa Melis (direzione artistica), ed organizzato da iCompany. Nei prossimi giorni saranno anche annunciati i vincitori delle Targhe “Faber” (già “Premio alla Carriera”) e “Quelli che cantano Fabrizio” (già ”Premio per la reinterpretazione dell'opera di Fabrizio”).