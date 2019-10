Fabio Rovazzi e Will Smith insieme nella stessa camera d'albergo: ecco cosa è successo

Domenica 6 Ottobre 2019, 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la strana coppia: il cantante e social star italiano e la leggenda del cinema di Hollywood si ritrovano a, apparentemente per errore. A documentare l'incredibile vicenda è stato lo stesso Rovazzi su YouTube: ecco cosa è successo.Anche se tutto, nel video, nasce per un clamoroso errore dell'albergo che aveva ospitato siache, è molto probabile che si tratti di un'operazione promozionale per i social del nuovo film che vede protagonista l'attore statunitense, Gemini Man., infatti, è stato tra gli ospiti sia della presentazione del film che della grande festa di compleanno organizzata anella capitale ungherese. L'episodio, quindi, risale a poco più di dieci giorni fa, ma il video che documenta l'incredibile incontro con l'attore è stato pubblicato da Rovazzi solo oggi.Per un disguido dell'hotel,si ritrovano nella stessa stanza e non ce ne sono altre disponibili. Inizia così una notte di convivenza forzata tra i due, con episodi decisamente esilaranti. Primainvitaad avere cura dell'igiene orale, poi iniziano le discussioni su quale programma tv guardare e, infine, l'assonnato e spazientito attore cerca di convincere il vlogger e cantante italiano a dormire.